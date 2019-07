Novartis : plus forte hausse du SMI, prévisions relevées

18/07/2019 | 09:33

Toujours dynamique au 2ème trimestre, le groupe pharmaceutique suisse Novartis a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019. A Zurich, l'action en hausse de 1,5% prend la tête des plus fortes hausses d'un indice SMI en baisse de 0,3%.



En 2ème trimestre, le CA net du groupe a augmenté de 4% à 11,8 milliards de dollars, soit + 8% à changes constants, grâce notamment aux médicaments Cosentyx et Entresto. Le résultat opérationnel 'core' progresse dans ces mêmes termes de respectivement 20% et 14%, 'soutenu principalement par la force des ventes et de la productivité', indique le groupe. De ce fait, la marge correspondante s'améliore de 3,2 points de pourcentage, à 31%.



Le bénéfice net des activités poursuivies tombe de 7,7 à 2,1 milliards de dollars en raison des produits exceptionnels de cession qui avaient dopé l'agrégat un an plus tôt (à savoir 'la vente de la coentreprise dans le domaine des produits en automédication').



Enfin, Novartis relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019 : à changes constants, le CA net ajusté s'annonce désormais en progression à un chiffre 'entre le milieu et le haut de la fourchette' (contre au milieu précédemment). De plus, le résultat opérationnel 'core' est désormais attendu, hors changes, en croissance à deux chiffres 'entre le bas et le milieu de la fourchette'.





