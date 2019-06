Novartis : présente de nouvelles données pour le psoriasis

17/06/2019 | 11:30

Une nouvelle analyse des données confirme que Cosentyx présente un traitement complet et durable pour le traitement de la maladie psoriasique.



Pour la première fois, les données relatives à l'efficacité et à l'innocuité provenant d'essais spécifiques de phase III sont analysées ensemble dans un résumé, qui appuie Cosentyx en tant que traitement complet pour de multiples manifestations de la maladie psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante.



Le résumé présenté au Congrès mondial de dermatologie de Milan montre l'efficacité et l'innocuité à long terme de Cosentyx dans de multiples manifestations du psoriasis, notamment le psoriasis modéré à grave en plaques, le psoriasis palmoplantaire, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante.



' De nouvelles données supplémentaires sur 5 ans avec Cosentyx ont confirmé une faible immunogénicité avec des taux d'une année sur l'autre systématiquement inférieurs à 1% chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à grave ' indique le groupe.



' Il a été prouvé que la peau était nette ou presque nette chez 8 patients sur 10 dans les 16 semaines suivant le traitement ' rajoute le groupe.



