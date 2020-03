Novartis publie de nouvelles données sur le réducteur de cholestérine Inclisiran

Zurich (awp) - Novartis a publié de nouvelles données sur son candidat Inclisiran, un réducteur de cholestérine. Une analyse des données de phase III Orion-9, -10 et -11 a montré que le produit a réduit la

cholestérine dite Low-Density-Lipoprotein (LDL-C) de 51% après 17 mois, lorsqu'il était administré en plus d'autres thérapies de réduction de lipides (LLT), a indiqué Novartis samedi.

Les données sont consistantes avec l'évaluation des résultats d'études qui ont été publiés récemment dans la revue spécialisée The New England Journal of Medicine, a précisé le groupe bâlois.

Inclisiran avait été acquis fin novembre 2019 par Novartis dans le cadre du rachat pour près de 10 milliards de dollars de l'entreprise américaine The Medicines. Actuellement les autorités sanitaires américaine et européenne examinent une demande d'homologation.

an/rp