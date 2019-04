Novartis rachète un sous-traitant de thérapies cellulaires

Zurich (awp) - Novartis a finalisé l'acquisition du sous-traitant hexagonal en thérapies cellulaires et géniques Cellforcure, jusqu'ici propriété du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Ce dernier, propriété de l'Etat français, ne précise dans son communiqué lundi aucun détail financier sur l'opération.

Le géant pharmaceutiques rhénan avait officialisé en décembre dernier ses vues sur Cellforcure et ses laboratoires aux Ulis, en périphérie parisienne. La structure avait été sélectionnée en juillet 2018 pour assurer une partie de la production de cellules T reprogrammées (CAR-T) de Novartis et notamment de la première thérapie cellulaire à avoir obtenu l'aval des régulateurs aux Etats-Unis et en Europe, le Kymriah (tisagenlecleucel).

jh/al