Novartis : remplace P. Hudson, en partance pour Sanofi

07/06/2019 | 09:08

Novartis annonce ce matin que le patron de sa division Pharmaceuticals Paul Hudson, en partance pour Sanofi, est remplacé à ce poste par Marie-France Tschudin, qui pour l'heure dirige la filiale Advanced Accelerator Applications (AAA).



Pour mémoire, M. Hudson a été désigné comme directeur général du groupe pharmaceutique français à compter du 1er septembre prochain.



Mme Tschudin, qui sera placée sous l'autorité du directeur général de Novartis Vas Narasimhan, est entrée dans le groupe suisse en 2017 et peut se prévaloir de 25 ans d'expérience au sein du secteur pharmaceutique et des biotechs. Elle est nommée présidente de Novartis Pharmaceuticals.





