Novartis signe un accord à 291 millions de dollars avec Gilead

Zurich (awp) - Le laboratoire Novartis a signé un accord avec son homologue américain Gilead Sciences, chargé de mener à bien plusieurs programmes de recherche. Cette collaboration doit permettre au géant pharmaceutique bâlois de percevoir jusqu'à 291 millions de francs suisses.

Gilead Sciences va conduire plusieurs programmes antiviraux précliniques sur des traitements potentiels contre le rhinovirus humain, la grippe et l'herpès, indique la société américaine vendredi.

Novartis a déjà perçu un versement initial, non précisé, et obtiendra des paiements d'étape au fur et à mesure des développements cliniques et commerciaux, pour une somme totale de 291 millions de francs suisses. Le laboratoire va également toucher des royalties sur les ventes.

