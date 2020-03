Novartis teste un antimalaria contre le coronavirus

Zurich (awp) - A l'instar d'autres grands groupes pharma, Novartis teste actuellement un antimalaria contre le coronavirus et place de grands espoirs dans ce produit, l'hydroxychloroquine. Des tests sur des animaux et de premières données cliniques montrent que le médicament tue le virus, a déclaré le directeur général Vasant Narasimhan à la SonntagsZeitung. On recherche actuellement des patients en Europe et aux Etats-Unis pour des tests cliniques, en collaboration avec les autorités sanitaires américaines et de la Suisse.

On examine aussi si d'autres médicaments pourraient avoir des effets contre le Covid-19, a ajouté le patron de Novartis. L'anticancéreux Jakavi par exemple est "très prometteur". Il n'est pas efficace contre le virus, mais contre l'immunoréaction du corps. Le médicament contre la sclérose en plaque Gilenya et Ilaris, contre le syndrome fiévreux, pourraient aussi entrer en ligne de compte.

Le CEO ne prévoit pas de licenciements en relation avec la pandémie. Le groupe a renoncé aux licenciements qui étaient déjà prévus dans le cadre de la restructuration en cours.

M. Narasimhan a par ailleurs justifié la décision, en 2014, de vendre l'unité des vaccins en Grande-Bretagne. Dans la fabrication de vaccins, ce qui est décisif, c'est de pouvoir produire de grandes quantités pour des groupes de population nombreuse. Ces affaires se développent très bien chez GlaxoSmithKline.

an/rp