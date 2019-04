Novartis : un différend avec Amgen porté en justice

05/04/2019 | 09:51

La 'big pharma' suisse Novartis a annoncé hier qu'elle a porté en justice le différend qui l'oppose à la 'biotech' américaine Amgen concernant l'anti-migraineux Aimovig.



Le 2 avril, Amgen a notifié à Novartis sa décision de mettre un terme à leurs accords de collaboration sur l'Aimovig, un traitement préventif de la migraine, au motif que le groupe suisse n'aurait pas respecté ses obligations. Ce que Novartis conteste 'vigoureusement'.



Estimant la décision d'Amgen 'injustifiable' et juridiquement infondée, le groupe de Bâle a porté l'affaire en justice. De ce fait, ajoute Novartis, les accords demeureront en vigueur tant qu'une décision judiciaire 'définitive et contraignante' n'aura pas été rendue.



Le bureau d'études parisien Invest Securities explique : 'la collaboration prévoit une co-commercialisation aux Etats-Unis, une exclusivité dans le reste du monde et au Canada pour Novartis et une exclusivité pour Amgen au Japon. Ainsi, aux aux Etats-Unis, Amgen reconnaît les ventes de produits d'Aimovig, partage les coûts de commercialisation avec Novartis et verse à Novartis une redevance importante sur les ventes nettes réalisées'.



Les analystes indiquent que selon le consensus, l'Aimovig devrait représenter 1,7 milliard de CA en 2024.





