Novartis : va présenter ses résultats pour la leucémie

14/06/2019 | 11:28

Novartis annonce plusieurs résultats dans le domaine de la leucémie myéloïde chronique (LMC) après l'utilisation de Tasigna et des données de combinaison prometteuses avec le composé expérimental asciminib.



Ces résultats seront présentés lors du 24ème congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA) à Amsterdam.



Les résultats de deux essais de phase II, ENESTfreedom et ENESTop, corroborent et prolongent les résultats antérieurs de durabilité de la réponse moléculaire à long terme après l'arrêt de Tasigna, réduisant le temps de prise du médicament pour de nombreux patients atteints de LMC.



Le groupe annonce de nouvelles données de phase I pour l'asciminib en association avec l'imatinib, le nilotinib ou le dasatinib chez des patients lourdement prétraités atteints de LMC-CP Ph +, démontrant une réponse moléculaire potentielle et un profil de tolérance bien toléré.



' Les essais à long terme comme ENESTfreedom et ENESTop, ainsi que les données prometteuses de phase I de l'asciminib, nous aident à réinventer le médicament et la manière dont la LMC est traitée.' a déclaré John Tsai, responsable du développement mondial des médicaments et médecin en chef, Novartis.



