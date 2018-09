Novartis vend une partie du portefeuille de Sandoz aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Novartis cède une partie du portefeuille de Sandoz aux Etats-Unis à Aurobindo Pharma. Le géant pharmaceutique bâlois a décidé de se désengager des activités dermatologiques et des médicaments génériques solides administrés par voie orale, a-t-il annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le prix de vente atteint 900 millions de dollars (873 millions de francs suisses), avec un complément potentiel de 100 millions.

L'accord porte sur environ 300 produits, qui ont généré des ventes de 600 millions de dollars au premier semestre, a précisé le groupe dans un communiqué. Il inclut également des projets en cours de développement ainsi que le centre de recherche dermatologique.

La vente inclut également les sites de production de Wilson en Caroline du Nord ainsi que ceux de Hickswille et Melville dans l'Etat de New-York. Environ 750 employés à Hicksville, Melville, Wilson et Princeton dans le New Jersey seront transférés à Aurobindo.

Contacté par AWP, un porte-parole de Novartis a refusé de commenter si d'autres parties du portefeuille de Sandoz étaient encore à vendre aux Etats-Unis.

Finalisation courant 2019

A l'issue de cette vente, la division Sandoz pourra se concentrer sur des secteurs à plus forte croissance. Ainsi, l'accent sera mis sur les médicaments génériques complexes, à l'instar des produits injectables, respiratoires et ophtalmiques ainsi que sur les biosimilaires et les thérapies à haute valeur ajoutée. Cela devrait permettre de générer une croissance durable et rentable aux Etats-Unis, projette la société pharmaceutique.

"Grâce à cette transaction, nous ne concentrons pas uniquement nos activités, nous assurerons également la continuité de l'approvisionnement dans ces médicaments génériques utilisés depuis longtemps pour les patients et les clients", a souligné Richard Francis, directeur général (CEO) Sandoz et membre de la direction.

La transaction doit obtenir l'aval des autorités de la concurrence et devrait être finalisée courant 2019.

La vente s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de transformation lancé par le nouveau patron Vasant Narasimhan.

En juin, Novartis a bouclé la cession à son partenaire GlaxoSmithKline (GSK) de sa participation de 36,5% dans leur coentreprise sur les médicaments sans ordonnance pour un total de 13 milliards de dollars (12,8 milliards de francs suisses). Le groupe a également annoncé l'acquisition pour près de 9 milliards du développeur américain de thérapies géniques AveXis.

ol/al