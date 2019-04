Roche prolonge son offre de 4,3 milliards de dollars sur Spark jusqu'au 2 mai

Le laboratoire suisse, dont l'offre à 114,50 dollars par action devait prendre fin ce mercredi, a annoncé avoir obtenu seulement 29,4% des actions de Spark Therapeutics. Il lui faut obtenir plus de 50% des actions en circulation pour valider son projet.

"Toutes les conditions de l'offre resteront inchangées pendant la période de prolongation", déclare Roche dans un communiqué.

Le groupe suisse s'est déclaré confiant dans la finalisation de l'opération, annoncée en février, d'ici fin juin.

La FTC (Federal Trade Commission), l'autorité américaine de la concurrence, continue par ailleurs d'étudier cette opération.

Cet examen prend plus de temps que prévu et le projet a dû être soumis de nouveau, a déclaré Roche, sans plus de précisions.

"L'examen et l'autorisation de la FTC sont nécessaires pour que l'opération soit bouclé et cela requiert plus de temps", a dit un porte-parole de Roche.

L'action Roche perdait 0,73% à la Bourse de Zurich vers 8h45 GMT, tandis que le titre Spark a clôturé mardi à Wall Street à 114,01 dollars.

Le groupe bâlois a décidé d'acquérir Spark et son portefeuille de traitements contre la cécité, l'hémophilie et les maladies neurodégénératives, entre autres, pour faire face notamment à l'offensive de Novartis dans la thérapie génique.

(Michael Shields; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)