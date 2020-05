Novartis: nouvelles données positives pour Kisqali contre le cancer du sein

Zurich (awp) - Novartis annonce de nouvelles données positives pour son médicament oncologique Kisqali (ribociclib). Les études Monaleesa-3 et Monaleesa-7 ont permis de constater une survie globale plus importante pour les femmes atteintes de cancer du sein HR+/HER2- traitées avec Kisqali plus une thérapie endocrinienne, en comparaison des patientes traitées avec la seule thérapie endocrinienne.

L'étude Monaleesa-3 a été conduite auprès de femmes non ménopausées avec un inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien en combinaison avec de la goséréline, précise Novartis mercredi. Monaleesa-7 a concerné des femmes ménopausées traitées avec Kisqali en combinaison avec fluvestrant, un générique oncologique de la filiale Sandoz.

Ces résultats seront présentés dans le cadre du prochain congrès virtuel - coronavirus oblige - de la Société américaine d'oncologie clinique (Asco), qui se tiendra du 29 au 31 mai.

fr/jh