Novavest Real Estate : Développement du portefeuille immobilier

Communiqué de presse du 05 décembre 2018 NOVAVEST Real Estate AG - Développement du portefeuille immobilier  Acquisition de 9 immeubles résidentiels dans le canton de Berne

 Développement du portefeuille immobilier d'environ CHF 49 millions

 Permis de construire pour le projet de nouvelle construction à la Badenerstrasse 701, Zurich NOVAVEST Real Estate AG (BX Swiss AG: NREN) acquiert un portefeuille attrayant d'immeubles résidentiels dans le canton de Berne. La société élargit ainsi son portefeuille immobilier de CHF 49 millions. Neuf immeubles résidentiels dans la région de Berne Le portefeuille comprend 148 appartements locatifs avec leurs places de parking respectives et offre une superficie loca-tive d'environ 12'400 m2. Tous les biens immobiliers jouissent d'une situation centrale, sont presque entièrement loués et bien entretenus. Les transports publics, divers commerces, ainsi que jardins d'enfants et écoles sont accessibles en quelques minutes à pied. Sur les neuf immeubles résidentiels, quatre sont situés dans la ville de Burgdorf (Berthoud), trois dans la commune de Kirchberg, un à Moosseedorf et un à Oberburg. Le transfert de propriété aura lieu le 14 dé-cembre 2018. Peter Mettler, délégué du conseil d'administration et CEO de Novavest Real Estate AG, se réjouit: «Stratégiquement, l'acquisition de ce portefeuille attrayant d'immeubles résidentiels s'intègre parfaitement dans notre portefeuille immobilier existant et renforce la part des revenus locatifs à usage résidentiel.» Obtention du permis de construire pour le projet de nouvelle construction à la Badenerstrasse 701, Zurich En ce qui concerne le projet existant «Badenerstrasse 701, Zurich» de réaffectation d'un immeuble commercial en im-meuble résidentiel, le permis de construire a été accordé comme prévu le 18 septembre 2018. Au cours des deux pro- chaines années, 53 appartements de 1½ à 3½ pièces et d'une superficie locative d'environ 3300 m2 seront construits sur ce site. L'emménagement dans les nouveaux appartements est prévu pour le deuxième trimestre de 2021. Informations supplémentaires : Peter Mettler Délégué du conseil d'administration et CEO NOVAVEST Real Estate AG Feldeggstrasse 26 CH-8008 Zurich Tél +41 (0)44 276 40 56 Fax +41 (0)71 791 91 82 E-mail info@novavest.chwww.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG www.novavest.ch Novavest Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres: Bâle, Berne, Aarau, Zurich, Winterthour et St-Gall ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel moto-risé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la BX Swiss AG (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248). NOVAVEST Real Estate AG, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zurich 05 décembre 2018 Page 1 sur 1 La Sté Novavest Real Estate AG a publié ce contenu, le 05 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 décembre 2018 09:42:10 UTC. Document originalhttps://www.novavest.ch/wp-content/uploads/2018/12/NREN_Développem-du-p-immob-Berne.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/4DFAE089079C39A49D9D7EC75FC40F8836CCCFA1