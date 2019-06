Novavest Real Estate : Michel Aebischer devient le nouveau CFO; le Conseil d'administration examine la migration éventuelle vers SIX Swiss Exchange

Communiqué de presse du 26 juin 2019

Michel Aebischer devient le nouveau Chief Financial Officer de Novavest Real Estate AG

Dans le cadre de la prochaine augmentation du capital pour financer la poursuite de la croissance, le Conseil d'administration examine la migration éventuelle vers SIX Swiss Exchange

Elargissement de la direction avec l'arrivée de Michel Aebischer au poste de Chief Financial Officer (CFO)

NOVAVEST Real Estate AG (BX Swiss AG: NREN) a annoncé ce jour que Michel Aebischer allait rejoindre l'entreprise le 1er juillet 2019 pour assumer les fonctions de nouveau Chief Financial Officer. Michel Aebischer (de nationalité suisse, né en 1978) a acquis une longue et vaste expérience dans le domaine des finances, du contrôle de gestion de groupe et du reporting. Les différentes étapes de sa carrière professionnelle englobent notamment la direction de projets et de proces- sus financiers chez Interdiscount à Jegenstorf (2018-2019), les postes de CFO et responsable RH au sein d'Algra Group

(2015-2018), Senior Group Controller pour le groupe Belimed à Ballwil (2013-2015), Group Financial Controller au sein de Grundfos Holding AG à Baar (2012-2013), Head of Accounting chez Omneo Holding AG Baar (2009-2012), Group Controller au sein de Satisloh AG à Baar (2005-2009). Titulaire d'un diplôme fédéral d'expert en comptabilité et contrôle de gestion, Michel Aebischer a également obtenu un Executive Master of Business Adminis- tration en Controlling & Consulting.

La direction de Novavest Real Estate AG s'enrichit de la fonction de CFO dans le cadre de la nomination de Michel Aebischer au poste de Chief Financial Officer.

Le Conseil d'administration examine le changement de cotation éventuel à la SIX Swiss Exchange

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de croissance rentable, le Conseil d'administration de NOVAVEST Real Estate AG étudie une augmentation du capital vers la fin 2019 et envisage donc la migration éventuelle de la cotation de la BX Swiss AG vers SIX Swiss Exchange. De plus amples informations sur cette affaire seront publiées le moment venu.

Novavest Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres: Bâle, Berne, Aarau, Zurich, Winterthour et St-Gall ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel moto- risé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la BX Swiss AG (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).