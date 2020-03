NOVAVEST Real Estate : reporte l'Assemblée générale annuelle à juin 2020

Communiqué de presse du 17 mars 2020

NOVAVEST Real Estate AG reporte l'Assemblée générale ordinaire à juin 2020

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) a annoncé aujourd'hui que, suite aux mesures renforcées prises par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 en lien avec le coronavirus, le lieu de réunion Kaufleuten à Zurich serait fermé le jour de l'assemblée générale ordinaire (25 mars 2020). Le conseil d'administration a donc décidé de reporter l'Assemblée générale ordinaire à juin 2020. La nouvelle date et le lieu seront communiqués en temps donné.

Les formulaires d'inscription et d'instructions de vote seront envoyés en même temps que la nouvelle invitation à l'Assemblée générale 2020. Les anciens documents perdent leur validité. Les actionnaires de Novavest Real Estate AG inscrits au registre des actions seront par ailleurs informés par courrier A.

Informations supplémentaires:

Peter Mettler

Délégué du conseil d'administration et CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zurich

+41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch

