Novavest Real Estate rachète plusieurs biens immobiliers pour 66 millions

Zurich (awp) - Novavest Real Estate a fait l'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une valeur totale d'environ 66 millions de francs suisses. Les biens se situent à Bâle, à Saint-Gall et à Obernau dans le canton de Lucerne, a précisé la société immobilière mercredi.

Au total, Novavest a racheté six biens immobiliers à Bâle, dont cinq composés de logements et un composé de bureaux et logements, précise le communiqué. Le revenu des loyers attendu s'élève à environ 1,7 million de francs suisses par an. Toutes les surfaces sont louées. Les coûts d'investissements pour l'achat de ces propriétés ont atteint environ 43 millions.

Deux biens immobiliers d'habitation à Obernau et Saint-Gall ont également rejoint le portefeuille. Les deux immeubles génèrent un revenu des loyers escompté de 0,9 million. Les coûts d'investissements ont atteint environ 23,3 millions.

Les transferts de propriété ont déjà eu lieu pour l'ensemble des biens.

