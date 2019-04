Novo Nordisk : s'associe avec Gilead pour un traitement

12/04/2019 | 16:33

Le groupe danois Novo Nordisk et la société américaine de biotechnologie Gilead Sciences s'associent pour lancer une collaboration clinique, dans le cadre du traitement de la stéatohépatite non alcoolique.



Les deux sociétés ont ainsi l'intention de collaborer à un essai clinique, et plus précisément une étude de validation du concept associant des composés de leurs pipelines respectifs.



La stéatohépatite non alcoolique est une maladie hépatique chronique et progressive caractérisée par une accumulation de graisse et une inflammation du foie. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut avoir des conséquences graves, notamment le cancer du foie et la nécessité d'une greffe du foie.





