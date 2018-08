Diabète: Novo Nordisk acquiert un spécialiste britannique

Stockholm (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a annoncé vendredi l'acquisition du britannique Ziylo, un rachat dont la valeur pourrait dépasser 800 millions de dollars.

Cette opération s'inscrit dans les efforts de Novo Nordisk en vue de développer des insulines gluco-sensibles présentées comme plus sûres pour le traitement du diabète.

Ces insulines intelligentes visent à contribuer à éliminer les risques d'hypoglycémie chez les personnes diabétiques en n'agissant que si leur taux de sucre est suffisamment élevé.

Novo Nordisk a dans un premier temps acquis l'intégralité du capital de Ziylo, entreprise basée à Bristol, avec des paiements supplémentaires en fonction des développements ultérieurs.

La valeur totale de l'opération pourrait ainsi être supérieure à 800 millions de dollars, selon le géant danois.

Novo Nordisk revendique 47% du marché mondial de l'insuline, un secteur marqué par la nette baisse des prix des antidiabétiques aux États-Unis, les plus gros consommateurs de la planète.

Le monde comptait l'an dernier plus de 425 millions de diabétiques, et leur nombre pourrait passer à 629 millions en 2045, selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID).

Seulement la moitié d'entre eux sont diagnostiqués à l'heure actuelle, et parmi ces derniers seulement 50% ont accès à des traitements.

L'épidémie et ses complications (maladies cardiovasculaires et rénales, amputations des membres inférieurs...) tuent 4 millions de personnes par an, toujours selon la FID.

