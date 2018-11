Le n°1 de l'insuline Novo Nordisk licencie, recul du bénéfice au 3e trimestre

Copenhague (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a annoncé jeudi le licenciement de 1.300 employés suite à la restructuration de ses activités de recherche et développement.

"La masse salariale doit être réduite d'environ 1.300 employés avant la fin de 2018 et la majorité de ces réductions ont été mises en oeuvre au 1er novembre 2018", a indiqué dans un communiqué le groupe pharmaceutique.

Il a fait état à cette occasion d'un bénéfice net en recul de 8% au troisième trimestre, à 9 milliards de couronnes (1,211 milliards d'euros), en raison d'effets de change négatifs. Le chiffre d'affaires a augmenté à 27,6 milliards de couronnes. En revanche, sa marge opérationnelle a perdu deux points en un an, à 42,6%.

Ces restructurations dans la R&D visent à "accélérer l'expansion et la diversification de son portefeuille de produits et permettre des investissements accrus dans l'innovation biologique et technologique transformationnelle", a justifié Novo Nordisk.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes des médicaments de traitement du diabète et de l'obésité --qui assurent la majorité de son chiffre d'affaires-- ont reculé de 1%, à cause de la couronne forte.

Novo Nordisk revendique 46% des parts du marché mondial de l'insuline, il est aussi présent dans les traitements contre l'hémophilie et hormonaux, où il cherche à se développer.

afp/al