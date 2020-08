Novo Nordisk : alliance stratégique avec l'allemand Evotec

18/08/2020 | 14:23

Novo Nordisk a noué une alliance stratégique avec l'entreprise de biotechnologie allemande Evotec afin de développer de nouveaux traitements contre l'insuffisance rénale chronique.



Cette alliance passera par l'identification de médicaments candidats à partir de l'analyse des données médicales et moléculaires issues de centaines de patients atteints de troubles rénaux, indique la société allemande dans un communiqué.



Aux termes de l'accord, Evotec et Novo se partageront les responsabilités des phases de découverte de médicaments et de développement pré-clinique.



Novo Nordisk se chargera ensuite du développement clinique et de la commercialisation des produits, indique Evotec.



En contrepartie, Evotec percevra un paiement d'avance en numéraire dont le montant n'a pas été dévoilé, ainsi que des paiements d'étape qui pourraient dépasser les 150 millions d'euros, sans compter les royalties sur les ventes.



