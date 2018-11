Novo Nordisk : essai concluant pour le sémaglutide

23/11/2018 | 16:06

Novo Nordisk annonce ce jour que, lors d'un essai, le sémaglutide administré par voie orale a entraîné une réduction plus importante de la glycémie (HbA1c) et du poids corporel par rapport au Victoza et à un placebo, chez des personnes japonaises atteintes de diabète de type 2 - 243 adultes avaient été intégrés à l'essai.



Cet essai de phase 3 a ainsi atteint son objectif principal, en démontrant que les personnes traitées avec 3, 7 et 14 mg de sémaglutide par voie orale présentaient des réductions statistiquement significatives de la glycémie de 1,1%, 1,5% et 1,7%, respectivement, par rapport à une réduction de 0,1% avec le placebo après 26 semaines.



Après 52 semaines, les personnes traitées avec 3, 7 et 14 mg de sémaglutide administré par voie orale ont par ailleurs présenté des réductions respectives de 0,9%, 1,3% et 1,5% de la glycémie, par rapport à une augmentation de 0,5% pour les personnes traitées avec un placebo.





