Novo Nordisk : l'Ozempic conforté par plusieurs études

27/08/2018 | 12:32

Novo Nordisk annonce que l'Ozempic a, dans plusieurs études, réduit le risque de problèmes cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète de type 2.



Les résultats de plusieurs essais de phase 3 présentés lors du congrès de la Société européenne de cardiologie à Munich ont en effet montré que l'Ozempic réduisait le risque de crise cardiaque non fatale, d'accident vasculaire cérébral non mortel ou de décès d'origine cardiovasculaire.



L'Ozempic a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en décembre 2017, puis par la Commission européenne en février 2018.





