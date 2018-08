Novo Nordisk : le semaglutide conforté par une étude

20/08/2018 | 14:29

Le semaglutide, un médicament par voie orale de Novo Nordisk, a donné des résultats meilleurs que le placebo chez les adultes présentant une insuffisance rénale modérée, une complication grave du diabète, a déclaré lundi le fabricant de médicaments danois.



Un essai de phase 3 a ainsi atteint son objectif principal, en démontrant des réductions statistiquement significatives et supérieures de l'hémoglobine A1c (HbA1c) à la semaine 26. De plus, les personnes traitées par semaglutide ont obtenu des réductions de poids corporel significatives et supérieures à celles du placebo.



L'essai portant sur l'efficacité et l'innocuité du comprimé expérimental, pris une fois par jour, a concerné 324 personnes atteintes de diabète de type 2 et d'une insuffisance rénale modérée.





