Novo Nordisk : partenariat avec Staten sur un anticorps

17/12/2018 | 15:20

Novo Nordisk (Danemark) et Staten Biotechnology (Pays-Bas) annoncent ce lundi avoir l'intention de travailler ensemble au développement d'une thérapie pour traiter l'hypertriglycéridémie, un facteur de risque de maladie cardiovasculaire souvent présent chez les personnes diabétiques et obèses.



En vertu de l'accord de collaboration signé, Novo Nordisk financera la R & D de Staten Biotechnology, afin de développer son anticorps STT-5058. Par ailleurs, Novo Nordisk aura le droit d'acquérir Staten Biotechnology et d'obtenir les droits mondiaux sur le STT-5058.



En retour, Staten Biotech et ses actionnaires pourront notamment percevoir des paiements échelonnés, d'un montant maximum de 430 millions d'euros.





