Novo Nordisk : premiers stylos connectés lancés en 2019

01/10/2018 | 14:05

Novo Nordisk a annoncé lundi qu'il lancerait ses premiers stylos injecteurs d'insuline connectés au début de l'année prochaine.



Le laboratoire danois indique avoir d'ores et déjà signé de nouveaux partenariats avec des groupes tels que Dexcom, Glooko et Roche en vue de faciliter l'intégration de ses stylos avec d'autres solutions d'e-santé.



Le lancement du NovoPen 6 et du NovoPen Echo Plus est prévu au premier trimestre 2019. D'après le laboratoire, l'objectif est de commercialiser les deux produits dans une cinquantaine de pays ces prochaines années.



Novo a aussi annoncé lundi la mise en service courant 2019 d'un site de production à Fremont (Californie), qui était exploité jusqu'ici par Asterias Biotherapeutics et qui développera désormais des cellules souches destinées aux programmes d'essais cliniques du laboratoire danois.



