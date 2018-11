Novo Nordisk : reste bien orienté après les résultats 9 mois

01/11/2018 | 13:08

Novo Nordisk, premier producteur mondial d'insuline, a fait état d'un bénéfice d'exploitation en repli de 6% au cours des neuf premiers mois de 2018, et de revenus en baisse de 2% (en couronnes danoises), principalement en raison de la baisse des ventes en Amérique du Nord.



Les ventes dans le secteur des soins du diabète et de l'obésité ont par ailleurs diminué de 1%.



Cela n'a pas empêché Novo Nordisk d'affiner et de réitérer ses prévisions pour l'année. Ainsi, pour 2018, les ventes devraient croître de 4 à 5%, tandis que le bénéfice d'exploitation devrait toujours croître de 2 à 5%.



De même, ces résultats n'empêchent pas le titre d'être bien orienté : +2,4% peu avant 13 heures.





