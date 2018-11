Novo Nordisk : va faire de la recherche avec Embark Biotech

02/11/2018 | 14:46

Novo Nordisk annonce avoir signé un accord de collaboration pour faire de la recherche avec Embark Biotech, une entreprise émanant de l'Université de Copenhague, afin de développer de nouveaux traitements contre l'obésité et les pathologies métaboliques.



Cette collaboration vise à développer de nouveaux médicaments candidats afin d'aider les personnes atteintes d'obésité à perdre du poids en consommant un excès d'énergie au lieu de le stocker sous forme de graisse.



Dans le cadre de cet accord, Embark recevra un soutien pour ses activités de recherche, tandis que Novo Nordisk pour concéder sous licence des droits exclusifs sur les produits commercialisés et découverts dans le cadre de cette collaboration.





