Novo Nordisk AS : Reprise de la tendance de fond 18/07/2019

Cours d'entrée : 321.65DKK | Objectif : 348DKK | Stop : 308.5DKK | Potentiel : 8.19% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 348 DKK. Graphique NOVO NORDISK AS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 310 DKK, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 310 DKK.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NOVO NORDISK AS 7.89% 114 584 JOHNSON & JOHNSON 2.67% 350 096 PFIZER -1.83% 237 284 ROCHE HOLDING LTD. 10.37% 232 441 ROCHE HOLDING 12.28% 232 441 MERCK AND COMPANY 7.21% 210 915 NOVARTIS 20.70% 210 888 AMGEN -8.84% 107 995 ASTRAZENECA 9.69% 105 022 SANOFI -1.86% 104 162 GLAXOSMITHKLINE 11.36% 102 102

Données financières (DKK) CA 2019 120 Mrd EBIT 2019 51 957 M Résultat net 2019 38 961 M Trésorerie 2019 12 726 M Rendement 2019 2,62% PER 2019 19,7x PER 2020 17,3x VE / CA2019 6,27x VE / CA2020 5,89x Capitalisation 762 Mrd Prochain événement sur NOVO NORDISK AS 09/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 349,89 DKK Dernier Cours de Cloture 321,40 DKK Ecart / Objectif Haut 40,0% Ecart / Objectif Moyen 8,87% Ecart / Objectif Bas -31,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lars Fruergaard Jørgensen President & Chief Executive Officer Helge Lund Chairman Maziar Mike Doustdar Executive Vice President-International Operations Karsten Munk Knudsen Chief Financial Officer & Executive Vice President Mads Krogsgaard Thomsen Chief Science Officer & Executive Vice President