Novo Nordisk : Jefferies passe à 'sous-performance'

Données financières (DKK) CA 2019 120 Mrd EBIT 2019 52 459 M Résultat net 2019 39 112 M Trésorerie 2019 12 187 M Rendement 2019 2,38% PER 2019 21,6x PER 2020 18,9x VE / CA2019 6,89x VE / CA2020 6,46x Capitalisation 840 Mrd Graphique NOVO NORDISK AS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOVO NORDISK AS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 355,00 DKK Dernier Cours de Cloture 354,85 DKK Ecart / Objectif Haut 26,8% Ecart / Objectif Moyen 0,04% Ecart / Objectif Bas -37,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lars Fruergaard Jørgensen President & Chief Executive Officer Helge Lund Chairman Maziar Mike Doustdar Executive Vice President-International Operations Karsten Munk Knudsen Chief Financial Officer & Executive Vice President Mads Krogsgaard Thomsen Chief Science Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOVO NORDISK AS 18.38% 124 648 JOHNSON & JOHNSON -0.63% 338 447 ROCHE HOLDING LTD. 11.09% 234 853 MERCK AND COMPANY 13.49% 222 036 NOVARTIS 17.93% 204 310 PFIZER -19.63% 195 412