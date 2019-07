Novo Nordisk : approbation d'un traitement pour l'hémophilie

12/07/2019 | 16:30

Le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk a déclaré que Health Canada avait approuvé l'utilisation de son médicament Esperoct chez les adultes et les enfants atteints d'hémophilie A.



Le médicament - qui aide les personnes atteintes d'hémophilie A à mieux gérer leurs saignements - a été approuvé pour la prophylaxie habituelle afin de prévenir ou de réduire la fréquence de ces saignements, a annoncé Novo Nordisk.



Esperoct a également été approuvé pour le traitement à la demande, le contrôle des hémorragiques et la gestion périopératoire des saignements, a indiqué le groupe.



