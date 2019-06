Novo Nordisk : nette hausse, un broker note des confirmations

11/06/2019 | 16:20

Le titre Novo Nordisk s'envole aujourd'hui, avançant de près de +5%, alors que l'analyste Oddo BHF, s'il a maintenu sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe, a noté plusieurs confirmations pour l'entreprise lors du congrès de l'ADA.



'Ce congrès a été l'occasion de revenir sur les résultats de semaglutide oral et de confirmer son potentiel dans la classe. Novo Nordisk a présenté cependant des résultats complémentaires sur l'étude PIONEER 2, sema oral vs empagliflozin (SGLT2) et PIONEER 4 (vs Victoza). Nous considérons que les résultats à 52 semaines confirment ceux qui ont été observés à 26 semaines, c'est-à-dire une amélioration statistiquement significative vs empagliflozin et une non infériorité vs Victoza. La perte de poids s'améliore également avec le temps', apprécie le broker.



Oddo BHF maintient ainsi son objectif de cours de 333 couronnes danoises, pour un potentiel de hausse de +3%.





