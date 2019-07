Novo Nordisk : un médicament antihémophile sûr et efficace

08/07/2019 | 14:36

Le concizumab de Novo Nordisk a démontré un profil d'innocuité favorable et une preuve de concept clinique pour la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients hémophiles, selon deux essais de phase 2 présentés aujourd'hui par le fabricant de médicaments danois.



Les essais de phase 2 ont montré des taux de saignements annuels comparables à ceux d'une prophylaxie par facteur malgré de nombreux patients atteints d'hémophilie A et d'hémophilie A / B, les inhibiteurs étant sous-traités en raison de règles de dosage prudentes, a indiqué le groupe.



Novo Nordisk a également déclaré que de nouvelles données intermédiaires sur cinq ans montraient que le nonacog beta pegol (N9-GP) était efficace et bien toléré pour la prévention et le traitement des saignements chez les enfants atteints d'hémophilie B.



