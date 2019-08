Novo Nordisk : une plainte d'actionnaires déposée au Danemark

16/08/2019 | 15:57

Une plainte a été déposée contre Novo Nordisk par des actionnaires accusant le groupe pharmaceutique danois de 'déclarations trompeuses' concernant ses ventes d'insuline aux Etats-Unis.



La plainte - déposée au Danemark - fait valoir que Novo Nordisk n'a pas fourni les informations adéquates sur les ventes de ses médicaments insuliniques commercialisés aux Etats-Unis.



Le laboratoire souligne que les plaignants - qui ont fait l'acquisition de leurs actions Novo Nordisk entre février 2015 et 2017 - invoquent des faits similaires à ceux qui avaient été soulevés lors d'une procédure de poursuite collective lancée aux Etats-Unis en 2017 par ses détenteurs d'ADR.



Dans un communiqué diffusé vendredi, Novo Nordisk réfute ces allégations et affirme avoir l'intention de se défendre.



