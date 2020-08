NOXXON Pharma N : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Noxxon Pharma a annoncé que son poster intitulé " Étude de Phase 1/2 évaluant l'inhibiteur de CXCL12, NOX-A12, en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique à microsatellites stables ou d'un cancer pancréatique " a été sélectionné pour être présenté au congrès virtuel 2020 de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO). Ce congrès et les programmes satellites qui l'accompagnent se tiendront entre le 14 septembre et le 18 octobre 2020.La présentation sera disponible sur le site web de l'ESMO dans la section “Affichage en ligne sur Demande des Posters” et sur le site web de Noxxon à partir du jeudi 17 septembre 2020. L'abstract de cette présentation sera publié en ligne sur le site web de l'ESMO le lundi 14 septembre 2020.