NOXXON Pharma N : ANNONCE LA NOMINATION D'OSCAR IZEBOUD AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET PRÉSENTE LES RÉSULTATS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui que l’assemblée générale annuelle (AG) des actionnaires s’étant tenue le mardi 30 juin 2020 a nommé le Dr. C. A. (Oscar) Izeboud au Conseil de Surveillance et a approuvé l’ensemble des résolutions présentées. Des actionnaires, représentant un total de 18,55% du capital social émis et en circulation au 2 juin 2020, étaient représentés par procuration.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Oscar au sein du Conseil de Surveillance de NOXXON. Sa compréhension de la médecine et sa forte expérience du financement et de l'aspect commercial du secteur des biotechnologies constitueront un véritable atout pour la Société. Au cours de sa carrière, alors qu'il dirigeait les activités bancaires de Kempen et NIBC dans le domaine des sciences de la vie, Oscar a conclu avec succès plus de 100 transactions, dont 17 introductions en bourse et 15 fusions ou acquisitions. Cette expérience, combinée à son expérience opérationnelle en biotechnologie, sera incroyablement précieuse pour affiner et mettre en œuvre la stratégie de NOXXON », déclare Maurizio PetitBon, Président de NOXXON Pharma.

Le mandat du Dr. Izeboud au sein du conseil de surveillance a pris effet le 30 juin 2020 et durera deux ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Le Dr. Izeboud est le Président Directeur Général actuel de Scenic Biotech, une société de découverte et de développement de médicaments se spécialisant dans les modificateurs génétiques, basée aux Pays-Bas. Avant de rejoindre Scenic Biotech, le Dr. Izeboud était Directeur Général de la NIBC Bank N.V. à Amsterdam, où il dirigeait une équipe spécialisée dans les sciences de la vie et la santé et était en charge des activités de financement des entreprises et des marchés de capitaux, avec un focus particulier sur les entreprises innovantes. Auparavant, il a occupé le poste de Directeur Général de Kempen & Co., une banque d'investissement néerlandaise, dont il a développé la franchise Sciences de la Vie et Santé et où il a joué un rôle essentiel dans de nombreuses transactions internationales dans les secteurs des biotechnologies, des technologies médicales et de la santé. Avant sa transition vers le secteur bancaire, le Dr. Izeboud a occupé pendant plusieurs années des postes à responsabilités au sein de sociétés de biotechnologies, notamment Crucell NV, Specs BV et TNO Pharma.

Le Dr. Izeboud est membre non exécutif du conseil d'administration de Luciole Medical AG depuis 2019. Il est titulaire d'un doctorat en immunopharmacologie de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas.

La présentation présentant les points à l'ordre du jour et les résultats des votes de l'AG est disponible en ligne. Le compte rendu de l'AG sera mis à disposition très prochainement sur le site web de NOXXON (www.noxxon.com).

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres types de traitement afin d’affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et d’augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s’appuie sur un long développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de l’essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont été publiés et de prochaines études dans ces indications sont en cours de planification. En septembre 2019, la société a initié une autre étude avec le NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag

https://twitter.com/noxxon_pharma

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200701005786/fr/