NOXXON Pharma N : RECRUTE LE PREMIER PATIENT DE LA DEUXIEME COHORTE DE L'ESSAI CLINIQUE EVALUANT NOX-A12 EN COMBINAISON AVEC LA RADIOTHÉRAPIE CHEZ DES PATIENTS RÉCEMMENT DIAGNOSTIQUÉS D'UN CANCER DU CERVEAU

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX) (Paris:ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui le recrutement et le premier traitement d’un patient récemment diagnostiqué d’un cancer du cerveau au sein de la cohorte de dose moyenne de son essai clinique de phase I/II. Cette étude évalue trois régimes de doses différents du NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine) en association avec une radiothérapie par faisceau externe chez des patients ayant été récemment diagnostiqués d’un cancer du cerveau.

Le Comité de Surveillance et de Suivi des Données (DSMB – Data Safety Monitoring Board) se réunira afin de déterminer si la procédure et le produit sont suffisamment sûrs pour autoriser le recrutement des deux derniers patients de cette cohorte, une fois que le patient récemment recruté au sein de la deuxième cohorte aura reçu quatre semaines de traitement par NOX-A12.

« Le recrutement des patients de cet essai se poursuit activement dans les sites cliniques impliqués, et ce malgré les défis que peut rencontrer le personnel médical du fait de la pandémie de COVID-19, » commente Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. « Les données à 6 mois de la première cohorte de patients devraient être disponibles en Octobre 2020. Celles de la deuxième et de la troisième cohorte seront disponibles respectivement à la fin du premier trimestre 2021 et mi-2021. Dans le but d’assurer la complétion de cette étude dans les délais, en dépit des difficultés imposées par la pandémie de COVID-19, nous préparons en ce moment même l’inclusion de trois sites cliniques supplémentaires afin d’accroître nos capacités de recrutement. »

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres types de traitement afin d’affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et d’augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s’appuie sur un long développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de l’essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont été publiés et de prochaines études dans ces indications sont en cours de planification. En septembre 2019, la société a initié une autre étude avec le NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

