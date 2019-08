NOXXON Pharma : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NOXXON Pharma a annoncé avoir reçu, à la suite de discussions avec des investisseurs, des lettres d'intention et des engagements fermes pour un investissement à long terme de 1 million d’euros par placement privé et un engagement supplémentaire pour un futur placement privé. Le prix convenu avec les investisseurs est de 0,51 euro par action, soit une décote de 10% sur la moyenne des cours de clôture de l'action pendant les sept jours de bourse du 24 juillet au 1er août.À ce titre, il est prévu que 1 960 780 actions nouvelles soient émises, sous réserve de la réalisation de toutes les lettres d'intention.La clôture et le règlement de cette transaction sont prévus dans les 14 prochains jours." Nous sommes très enthousiastes du soutien reçu de la part de la communauté financière, notamment de nos investisseurs historiques Kreos et NGN, ainsi que des investisseurs plus récents comme des institutions et des family offices allemands. Cet investissement nous permet de poursuivre l'étude de Phase 1/2 sur le cancer du cerveau, qui est l'un des principaux objectifs cliniques de Noxxon", a annoncé Aram Mangasarian, PDG.