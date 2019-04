NOXXON PHARMA N.V. PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS DE

L'EXERCICE 2018

Berlin, Allemagne, le 12 avril 2019, 19h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les états financiers consolidés de NOXXON Pharma N.V. et de ses filiales ont été préparés conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne.

«NOXXON a réalisé des avancées significatives dans son programme clinique en 2018. Grâce aux données de survie très encourageantes obtenues au cours de l'essai évaluant NOX-A12 en association avec le Keytruda®, nous sommes aujourd'hui en parfaite position pour identifier un partenaire idéal pour NOXXON et travailler sur de nouveaux essais cliniques dans les cancers pancréatique et colorectal. Ces données soutiennent également les discussions que NOXXON mène actuellement avec de potentiels partenaires financiers, industriels et M&A dans le but de créer des options attractives pour la Société et ses parties prenantes. Par ailleurs, nous avons récemment engagé la préparation d'un autre essai clinique associant le NOX-A12 avec la radiothérapie pour traiter le cancer du cerveau, créant ainsi une nouvelle opportunité pour le NOX- A12 dans une indication avec un besoin médical non satisfait très important. Nous attendons donc avec impatience le lancement de l'essai clinique dans le cancer du cerveau, prévu en 2019, et de poursuivre l'évaluation du potentiel élevé de NOX-A12 dans les cancers colorectal et pancréatique », commente Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.

Faits marquants de 2018 et 2019 à date

A la mi-2018, NOXXON a terminé comme prévu le recrutement des patients de l'essai clinique visant l'évaluation de l'association de NOX-A12 avec le Keytruda® (pembrolizumab) chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique métastatique, à microsatellites stables, lourdement traités au préalable. La société a ensuite communiqué les principales données de cet essai en décembre 2018. Des données de survie plus matures et plus favorables que celles obtenues avec les médicaments déjà autorisés dans les cancers pancréatique et colorectal, ont été présentées en avril 2019 au congrès de l'Association Américaine de Recherche contre le Cancer (AACR) aux États-Unis.

Les données de l'essai clinique ont démontré que le NOX-A12 pénétrait le tissu tumoral et neutralisait sa cible tout en stimulant une réponse immunitaire accrue au sein de la tumeur, rendant le microenvironnement tumoral immunologiquement « plus chaud ». Dans la seconde partie de l'étude, portant sur le NOX-A12 administré en association avec le Keytruda®, l'anticorps immuno- thérapeutique anti-PD-1 de Merck, le traitement a stabilisé la maladie chez 25 % des patients et prolongé la période de traitement par rapport aux thérapies précédentes chez 35 % des patients. Comme annoncé au congrès de l'AACR en avril, les résultats actualisés indiquent que le taux de survie totale a atteint 48 % à 6 mois et 33 % à 12 mois. Ces résultats sont plus favorables que ceux obtenus avec les médicaments déjà autorisés dans les cancers pancréatique et colorectal métastatiques. L'étude a par ailleurs confirmé que le NOX-A12 était sûr et bien toléré chez les patients atteints d'un cancer avancé, à la fois en monothérapie et en association avec le Keytruda®.

Le 4 septembre 2018, à Francfort, NOXXON a tenu un KOL Meeting réunissant des experts cliniques du cancer du cerveau au cours duquel la Société a présenté aux investisseurs des arguments solides en faveur de l'association du NOX-A12 à la radiothérapie. Suite à l'augmentation