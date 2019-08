NOXXON Pharma : RÉALISE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1 M PAR PLACEMENT PRIVÉ D'ACTIONS SANS BONS DE SOUSCRIPTION

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd’hui avoir reçu, à la suite de discussions avec des investisseurs, des lettres d'intention et des engagements fermes pour un investissement à long terme de 1 million d’euros par placement privé et un engagement supplémentaire pour un futur placement privé.

Le prix convenu avec les investisseurs est de 0,51 € par action, soit une décote de 10% sur la moyenne des cours de clôture de l'action pendant les sept jours de bourse du 24 juillet au 1er août. À ce titre, il est prévu que 1 960 780 actions nouvelles soient émises, sous réserve de la réalisation de toutes les lettres d'intention.

La clôture et le règlement de cette transaction sont prévus dans les 14 prochains jours.

« Nous sommes très enthousiastes du soutien reçu de la part de la communauté financière, notamment de nos investisseurs historiques Kreos et NGN, ainsi que des investisseurs plus récents comme des institutions et des family offices allemands. Cet investissement nous permet de poursuivre l’étude de Phase 1/2 sur le cancer du cerveau, qui est l'un des principaux objectifs cliniques de NOXXON. Ce financement nous permet également d'attirer de nouveaux investisseurs à long terme qui s'engagent à soutenir notre mission qui consiste à mettre au point des traitements novateurs pour les patients atteints de formes de cancer difficiles à traiter. Il n'y a pas de bons de souscription, ni d'autres instruments de type optionnel liés à ce financement. », déclare Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.

NOXXON vise actuellement les étapes suivantes et les mesures de financement correspondantes :

Augmentation des capacités financières grâce aux actionnaires existants et nouveaux Paiements d’étape provenant de partenariats de licence avec une société biopharmaceutique Cofinancement de l'étude clinique sur le cancer du cerveau avec un partenaire industriel Poursuite des discussions de projets de fusions et acquisitions

« NOXXON est confiant dans la perspective de mener à bien une ou plusieurs de ces options d'ici la fin du premier semestre 2020. Les résultats de nos études trouvent un écho positif auprès des entreprises pharmaceutiques avec lesquelles nous sommes en discussions. Ce nouveau financement permet en outre à l'entreprise de s’affranchir des structures de financement des dernières années et de débloquer différentes options financières pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire NOXXON ».

Voir l'annexe de ce communiqué de presse pour plus de détails sur la dilution liée à cette transaction.

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres types de traitement afin d’affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et d’augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s’appuie sur un long développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de l’essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont été publiés en décembre 2018 et de prochaines études dans ces indications sont en cours de planification. La société prépare d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

Annexe :

Impact sur la structure actionnariale

Sous réserve de la réalisation de toutes les lettres d'intention, le nombre d'actions avant l'opération, soit 10 924 298, serait augmenté de 1 960 780 pour atteindre un total de 12 885 078. Un actionnaire qui détenait 1,000% du capital de la société avant le placement privé détiendrait 0,848% après la transaction. Sur la base des informations comptables consolidées au 31 décembre 2018 et ajustées ultérieurement de l'augmentation de capital du 19 juillet 2019, les capitaux propres par action ordinaire sont ajustés par cette transaction de -0,191 euro à -0,085 euro.

À noter qu'il existe actuellement des instruments financiers susceptibles de donner accès au capital de NOXXON et que le prix d'exercice de ces bons de souscription/options sera ajusté en conséquence de ce placement privé. Suite à ces ajustements, ces valeurs mobilières donneraient lieu actuellement à l'émission d'environ 14 millions d'actions nouvelles contre une souscription de l'ordre de 8,5 millions d'euros, dans l'hypothèse d'une souscription entièrement en numéraire. De plus amples informations sur ces instruments sont disponibles sur le site internet de la société dans la section Documentation (lien).

