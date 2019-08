Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Noxxon Pharma a annoncé jeudi que l'augmentation de capital de 1 million d’euros précédemment évoquée, par placement privé d'actions sans bons de souscription d'actions, a été réalisée et que de nouveaux investissements sont déjà engagés pour un futur tour de table d'investissement. « Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de l'augmentation de capital, qui a placé Noxxon dans une position solide qui facilitera l'avancement et le lancement de l'essai clinique de Phase 1/2 dans le cancer du cerveau », a commenté Aram Mangasarian, le PDG." Nous travaillons d'arrache-pied à l'ouverture des sites d'essais cliniques en Allemagne, où l'essai a déjà été approuvé par les autorités réglementaires et les comités d'éthique ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " parallèlement, nous discutons activement de financement additionnel, de partenariats avec l'industrie et de fusions et acquisitions ".