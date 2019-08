NOXXON Pharma : annonce la clôture d'une augmentation de capital de 1 M EUR

NOXXON ANNONCE LA CLÔTURE D'UNE

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1 M€

Berlin, Allemagne, le 15 août 2019, 08h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui que l'augmentation de capital de 1 M€ précédemment évoquée, par placement privé d'actions sans bons de souscription d'actions (voir communiqué du 6 août 2019), a été réalisée et que de nouveaux investissements sont déjà engagés pour un futur tour de table d'investissement.

Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de l'augmentation de capital, qui a placé NOXXON dans une position solide qui facilitera l'avancement et le lancement de l'essai clinique de Phase 1/2 dans le cancer du cerveau. Nous travaillons d'arrache-pied à l'ouverture des sites d'essais cliniques en Allemagne, où l'essai a déjà été approuvé par les autorités réglementaires et les comités d'éthique. Parallèlement, nous discutons activement de financement additionnel, de partenariats avec l'industrie et de fusions et acquisitions », déclare Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

NOXXON Pharma N.V.

Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général Tél. +49 (0) 30 726 247 0 amangasarian@noxxon.com

NewCap Alexia Faure

Tél. +33 (0) 1 44 71 98 51 afaure@newcap.fr

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l'inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d'autres types de traitement afin d'affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et d'augmenter l'impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s'appuie sur un long développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de l'essai clinique de phase I/II sur l'association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients atteints d'un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont été publiés en décembre 2018 et de prochaines études dans ces indications sont en cours de planification. La société prépare d'autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système