NOXXON Pharma : annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit preferentiel de souscription (DPS - 'right issue') pour un montant maximal de 3,9 M Euro

NOXXON ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (DPS - « right issue ») POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 3,9 M€ Berlin, Allemagne, le 26 juin 2019, 8h00 (CEST) - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX, la Société) société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui le lancement et les conditions d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant maximal de 3,9 millions d'euros (prime d'émission incluse) (ci-aprèsles « Actions Nouvelles »). Parité de souscription : 3 Actions Nouvelles pour 5 droits préférentiels de souscription (DPS) Prix de souscription : 0,65 € par action (décote de 15,7% sur le cours de clôture de l'action la veille de la décision du Directoire sur cette opération le 24 juin 2019) Chaque actionnaire le 28 juin à la clôture recevra 1 DPS par action détenue pour souscrire de manière préférentielle à l'opération Période de négociation des droits : du 1er au 15 juillet 2019 (inclus) Période de souscription : du 3 au 17 juillet 2019 (inclus) Sur la base des fonds supplémentaires apportés par cette augmentation de capital, la Société pourrait financer en toute indépendance son programme clinique, pour les 12 prochains mois. Avec sa plateforme validée à base d'ARN, NOXXON a développé deux produits candidats au stade clinique adressant des voies moléculaires critiques dans le traitement des tumeurs solides : NOX-A12 : Cibler le système immunitaire adaptatif par la chimiokine CXCL12, acteur clé dans le microenvironnement tumoral. Données probantes sur l'activité et l'innocuité provenant d'une étude combinée de phase I/II sur l'anti-PD-1 (pembrolizumab) dans le cancer colorectal et pancréatique métastatique, microsatellite stable et métastatique, collaboration avec Merck & Co./MSD. La Société est prête à lancer un essai clinique en première ligne dans le cancer du cerveau combinant le NOX-A12 et la radiothérapie au troisième trimestre 2019. Le NOX-A12 et NOX-E36 font également l'objet de 15 collaborations académiques. Par ailleurs, comme annoncé le lundi 24 juin 2019, une société pharmaceutique internationale de premier plan, parmi les dix plus importantes sociétés pharmaceutiques mondiales en termes de chiffre d'affaires, évalue actuellement le NOX-A12 dans une nouvelle indication, qui ne sera pas divulguée pour des raisons de concurrence. Le marché de cette nouvelle indication a été estimé à plus d'un milliard d'euros.

NOX-E36 : mode d'action complémentaire ciblant le système immunitaire inné par le biais de la chimiokine CCL2 impliquée dans le recrutement des macrophages immunosuppresseurs associés aux tumeurs. Innocuité reconnue et activité conforme aux objectifs dans de nombreux essais cliniques en dehors de l'oncologie. Données précliniques montrant l'activité en monothérapie dans les tumeurs solides. Portefeuille de produits de NOXXON Le portefeuille de produits adresse les tumeurs solides dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants malgré les avancées de l'immuno-oncologie et des thérapies ciblées avec une approche unique de cibler le microenvironnement tumoral. Le NOX-A12 a constamment déclenché une réponse immunitaire dans les tissus tumoraux au-delà d'un certain seuil de neutralisation de la cible dans les tissus cancéreux du pancréas et colorectal. Chez les patients lourdement prétraités, l'association NOX-A12 + Keytruda® a permis de stabiliser la maladie chez 25% des patients et prolongé la période de traitement par rapport aux traitements précédents chez 35% des patients. Le taux de survie totale a atteint 48% à 6 mois et 33% à 12 mois. Compte tenu de l'action de NOX-A12 chez les patients, dont le système immunitaire est déficient, présentant une charge tumorale lourde et pour lesquels plusieurs protocoles de traitement ont échoué, ces résultats soutiennent la poursuite du développement clinique de cette molécule dans ces indications graves. NOXXON a conçu des essais futurs qui pourraient permettre l'approbation et le lancement de telles études avec l'appui d'un partenaire pharmaceutique. L'association du NOX-A12 avec la radiothérapie dans un modèle préclinique approprié de cancer du cerveau a induit une réponse complète à 100%, dont 66% étaient durables. La prochaine étude clinique évaluera l'innocuité et l'efficacité de multiples doses de NOX-A12 combinées à la radiothérapie chez des patients atteints de cancer du cerveau en première ligne. Des études ultérieures pourraient cibler d'autres populations de patients atteints d'un cancer du cerveau, y compris des indications pédiatriques rares pour lesquelles il existe un potentiel de statut innovant ainsi que d'autres avantages réglementaires.

Le produit de l'augmentation de capital devrait être affecté à hauteur de 60% au développement du portefeuille de produits cliniques de la Société, dont le lancement de l'étude NOX-A12 et radiothérapie dans le cancer du cerveau et la finalisation du suivi des patients de l'étude dans le cancer du pancréas et colorectal, ainsi qu'aux études précliniques complémentaires avec la molécule NOX-E36. Le solde des fonds levés serait consacré au financement des autres charges d'exploitation de la Société dont les frais généraux et administratifs. Dans le cas où l'opération n'est pas entièrement souscrite, il convient de noter que NOXXON : a émis des bons de souscription d'actions au profit d'Acuitas, Yorkville et Kreos, qui pourraient apporter des financements complémentaires à la Société dans le cas où ils exerceraient les bons qu'ils détiennent, s'attend à pouvoir signer des partenariats de licence ou de co-développement avec des groupes pharmaceutiques majeurs, obtenant ainsi des paiements initiaux et/ou des paiements d'étapes en cédant les droits de propriété intellectuelle portant sur ses molécules propriétaires NOX-A12 et NOX-E36.

la date de publication du présent communiqué de presse, la Société anticipe de couvrir ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois sur la base de la présente augmentation de capital, dans les conditions et limites indiquées ci-dessus. Nous sommes encouragés par l'intérêt récemment manifesté par des sociétés pharmaceutiques majeures pour notre composés et sommes confiants de pouvoir nouer de nouveaux partenariats. L'obtention de nouveaux financements fournira à la Société un levier supplémentaire dans nos négociations à venir », a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. Plus de détails sont disponibles dans l'annexe de ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations, merci de contacter : NOXXON Pharma N.V. Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général Tél. +49 (0) 30 726 247 0 amangasarian@noxxon.com NewCap Alexia Faure Tél. +33 (0) 1 44 71 98 51 afaure@newcap.fr À propos de NOXXON Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l'inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d'autres types de traitement afin d'affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et d'augmenter l'impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s'appuie sur un long développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de l'essai clinique de phase I/II sur l'association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients atteints d'un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont été publiés en décembre 2018 et de prochaines études dans ces indications sont en cours de planification. La société prépare d'autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d'évaluer l'action de NOX-E36 chez les patients atteints d'un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu'en association. Plus d'informations sont disponibles sur : www.noxxon.com. Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp. https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag https://twitter.com/noxxon_pharma

ANNEXE Augmentation de capital avec maintien du DPS (« right issue ») à hauteur d'un montant de 3 947 892 € Résumé des modalités de l'augmentation de capital Montant brut de l'augmentation de capital : 3 947 892 €. Nombre d'actions nouvelles créées : 6 073 680 actions, soit 60% du nombre d'actions composant à ce jour le capital (10 122 804) (ci-après les « Actions Nouvelles »). Prix de souscription des actions nouvelles : 0,65 €. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 15,7% par rapport au cours de clôture de l'action la veille de la décision du Directoire sur cette opération (0,771 € par action sur le marché Euronext Growth à Paris le 24 juin 2019). Parité d'exercice des DPS : 3 actions nouvelles pour 5 DPS présentés, un DPS étant détaché à chaque action NOXXON existante. Les DPS sont attribués aux actionnaires de la Société qui ont également la possibilité de les céder sur le marché entre le 1er et le 15 juillet 2019. Sur la base du cours de clôture de l'action NOXXON le 24 juin 2019 et des modalités retenues de l'opération, la valeur théorique d'un DPS ressort à 0,045 €. Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le prospectus datant du 10 juillet 2017 (section 1) et portant sur le transfert des actions NOXXON sur le compartiment « Offre au Public » du marché Euronext Growth, informations mises à jour régulièrement l'initiative de la Société, en particulier au sein de son rapport de gestion 2018, informations notamment disponibles sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Investisseurs : www.noxxon.com ). Modalités détaillées de l'opération Comment souscrire ? Vous êtes actionnaire de la Société : Vous disposerez de DPS attachés à vos actions NOXXON qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 3 Actions Nouvelles pour 5 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS) : - - Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions existantes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 500 actions NOXXON, vous pourrez souscrire par priorité 300 Actions Nouvelles), Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles (3 Actions Nouvelles pour 5 DPS). Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à des Actions Nouvelles complémentaires à titre libre avant le 17 juillet 2019 en faisant parvenir votre demande à BNP Paribas Securities Services, services titres et financiers, Les Grands Moulins de Paris, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, ou auprès de votre intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS). Vous n'êtes pas actionnaire de la Société : Vous pouvez souscrire de deux manières : En faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) du 1 er au 15 juillet 2019, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte et en

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.