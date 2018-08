NOXXON Pharma : obtient un nouveau financement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Noxxon Pharma, société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, a obtenu un financement supplémentaire de nouveaux investisseurs sous la forme d'obligations convertibles qui seront converties en actions Noxxon à l'issue d'une phase future de financement par émission d'actions ou à partir du 1er octobre 2018.Les obligations convertibles sont assorties d'un taux d'intérêt de 7 %, payable en actions lors de la conversion. Un financement de 200 000 euros a été obtenu sous ces conditions en plus des 380 000 euros garantis par ce même véhicule d'investissement en juin 2018 et les 400 000 euros obtenus par voie d'ODIRNANE en juin et juillet 2018.