NOXXON Pharma : présente les récentes données cliniques de l'étude de phase I/II de combinaison NOX-A12 / Keytruda au congrès ESMO

NOXXON PRÉSENTE LES RÉCENTES DONNÉES CLINIQUES

DE L'ÉTUDE DE PHASE I/II DE COMBINAISON NOX-A12 / KEYTRUDA®

AU CONGRÈS ESMO

Présentation du poster par webdiffusion demain 30 septembre, à 09h00 CEST

Berlin, Allemagne, le 29 septembre 2019, 12h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui la présentation d'un poster sur les récents résultats cliniques de l'étude de phase I/II évaluant le NOX-A12en association avec le Keytruda® (pembrolizumab) chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou du pancréas métastatique à microsatellites stables au congrès de la European Society for Medical Oncology (ESMO) à Barcelone, Espagne.

L'association de NOX-A12 et de pembrolizumab a induit une réponse immunitaire, stabilisé la maladie chez 25% des patients et prolongé la période de traitement par rapport aux traitements précédents chez 35% des patients. Le suivi continu des patients a permis d'obtenir des statistiques de survie globale presque finales de 42% à 6 mois et de 22% à 12 mois. Un troisième patient au sein de la population de vingt personnes recrutées a dépassé le seuil de survie d'un an et continue d'être suivi. L'étude a confirmé que le NOX-A12 est bien toléré et ne présente pas de risques pour les patients souffrant d'un cancer avancé, tant en monothérapie qu'en association avec le pembrolizumab, et confirme également le rôle du CXCL12 dans la résistance à l'immunothérapie.

Le cancer colorectal métastatique et le cancer du pancréas sont des indications pour lesquelles les options thérapeutiques sont très limitées. Ces pathologies n'ont pas non plus été fortement affectées par l'arrivée des inhibiteurs immunitaires de points de contrôle. Le fait que trois patients lourdement prétraités ont survécu pendant plus d'un an démontre le potentiel du NOX-A12 pour cibler le microenvironnement tumoral de manière cliniquement significative et permettre au pembrolizumab d'agir comme prévu. Ces résultats justifient la poursuite d'essais randomisés à plus grande échelle chez des populations de patients à un stade moins avancé, une opportunité que nous avons l'intention de poursuivre avec un partenaire » , a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON .

NOX-A12 pour cibler le microenvironnement tumoral de manière cliniquement significative et permettre au pembrolizumab d'agir comme prévu. Ces résultats justifient la poursuite d'essais randomisés à plus grande échelle chez des populations de patients à un stade moins avancé, une opportunité que nous avons l'intention de poursuivre avec un partenaire » Les données de survie encourageantes des patients de cette étude suggèrent, d'un point de vue clinique, que l'association de NOX-A12 avec le pembrolizumab peut avoir un impact significatif sur la biologie de la tumeur. De tels résultats étaient inattendus chez des patients à un stade aussi avancé de la maladie et pour lesquels aucun des traitements précédents n'avaient fonctionnés » , ajoute le Dr Jarl Ulf Jungnelius, Directeur Médical de NOXXON .

Le poster intitulé « Étude de phase I/II avec l'inhibiteur du CXCL12 NOX-A12 et le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique métastatique, stable au microsatellite » (Phase 1/2 study with CXCL12 inhibitor NOX-A12and pembrolizumab in patients with microsatellite-stable,metastatic colorectal or pancreatic cancer) a été présenté par le Dr Niels Halama, Investigateur Principal de l'étude, et l'équipe de NOXXON le dimanche 29 septembre entre 12h00 et 13h00 CEST et est disponible sur le site de NOXXON.

Aram Mangasarian, et le Dr Jarl Ulf Jungnelius, présenteront le poster par webdiffusion le lundi 30 septembre 2019 à 09h00 CEST, afin de commenter la pertinence de ces données cliniques. Pour participer : inscrivez-vousau webcast.