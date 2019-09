NOXXON Pharma : présentera les récentes données cliniques de l'étude sur l'association NOX-A12 / Keytruda au congrès ESMO

NOXXON PRÉSENTERA LES RÉCENTES DONNÉES CLINIQUES DE L'ÉTUDE

SUR L'ASSOCIATION NOX-A12 / KEYTRUDA® AU CONGRÈS ESMO

Présentation du poster accessible par webdiffusion

le lundi 30 septembre, à 09h00 CEST

Berlin, Allemagne, le 18 septembre 2019, 8h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui sa participation et la présentation d'un poster au congrès de la European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2019 à Fira Gran Via, Av. Joan Carles, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelone, Espagne.

Intitulé du poster : Etude de phase I/II avec l'inhibiteur du CXCL12 NOX-A12 et le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique métastatique, stable au microsatellite et métastatique (Phase 1/2 study with CXCL12 inhibitor NOX-A12and pembrolizumab in patients with microsatellite-stable,metastatic colorectal or pancreatic cancer)

Le poster sera présenté le dimanche 29 septembre de 12h00 à 13h00 dans le hall 4 et les auteurs seront disponibles pour répondre aux questions. Le poster sera également disponible sur le site internet de NOXXON.

L'abstract, basé sur un ensemble de données intermédiaires antérieures, sera publié le lundi 23 septembre à 00h05 CEST sur le site internet de l'ESMO.

Aram Mangasarian PDG de NOXXON, et le Dr Jarl Ulf Jungnelius, Directeur Médical de NOXXON, présenteront le poster par webdiffusion le lundi 30 septembre 2019 à 09h00 CEST, afin de commenter les données de cet essai et leur pertinence dans le développement clinique du NOX-A12. La présentation sera suivie d'une session de questions/réponses. Pour participer, veuillez envoyer un email à webcast@noxxon.com.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

NOXXON Pharma N.V.

Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général Tél. +49 (0) 30 726 247 0 amangasarian@noxxon.com

NewCap Alexia Faure

Tél. +33 (0) 1 44 71 98 51 afaure@newcap.fr