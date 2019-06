NOXXON Pharma : signe un accord avec un géant de la pharma pour tester une nouvelle indication du NOX-A12

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'une des dix plus importantes sociétés pharmaceutiques internationales, par son chiffre d'affaires mondial, a signé un accord avec la biotech française Noxxon afin d'évaluer le NOX-A12 dans une nouvelle indication, qui ne sera pas divulguée pour des raisons de concurrence." Cet accord est une occasion exceptionnelle pour Noxxon et une chance d'élargir le profil thérapeutique du NOX-A12, alors que nous continuons à accroitre la valeur de notre portefeuille de produits en oncologie dans les domaines du cancer du pancréas, du cancer colorectal et du cancer du cerveau, ainsi que dans notre société " a déclaré le PDG de Noxxon, Aram Mangasarian.Noxxon fournira le NOX-A12 à la société pharmaceutique qui financera et conduira des études précliniques pour évaluer le NOX-A12 dans une indication grave avec un important besoin médical non satisfait. Le marché pour cette indication a été évalué à plus d'un milliard d'euros.Les études devraient durer environ 10 mois, après quoi les parties pourront entamer des négociations sur les droits relatifs au NOX-A12.Dans le cadre de l'accord avec le partenaire pharmaceutique réalisant les études, Noxxon ne publiera pas les résultats tant que les négociations ne seront pas terminées.Dans le cadre de l'accord, la société pharmaceutique a certains droits de participer aux négociations concernant la propriété intellectuelle relative au NOX-A12.