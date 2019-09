Noxxon Pharma : des données présentées à l'ESMO de Barcelone

18/09/2019 | 09:54

Noxxon Pharma, société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer, annonce ce mercredi sa participation au congrès de la European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre à Barcelone.



La société y présentera de nouvelles données sur une étude de phase I/II avec l'inhibiteur du CXCL12 NOX-A12 et le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique métastatique, stable au microsatellite et métastatique.



'L'abstract, basé sur un ensemble de données intermédiaires antérieures, sera publié le lundi 23 septembre à 00h05 sur le site internet de l'ESMO', ajoute Noxxon.



