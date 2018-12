Noxxon Pharma : présentation de données d'étude à Genève

14/12/2018 | 15:24

A l'occasion du congrès de l'ESMO Immuno-Oncologie, du 13 au 16 décembre 2018 à Genève, Noxxon Pharma publie les principales données d'efficacité de la deuxième partie de son étude clinique ouverte de phase I en cours (NCT03168139).



L'étude menée chez 20 patients évalue NOX-A12 (olaptesed pegol) en association avec l'inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 de Merck, Keytruda, chez les patients atteints d'un cancer du pancréas (CP) et colorectal (CCR) métastatique, à microsatellites stables.



'Les résultats mettent en évidence une stabilisation de la maladie et une durée de traitement prolongée comparé au traitement précédant chez des patients atteints d'un cancer métastatique du pancréas ou colorectal et fortement prétraités', résume la société.



