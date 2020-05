Noxxon : réalisation d'une augmentation de capital

11/05/2020 | 07:52

Noxxon Pharma annonce une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du DPS, via un placement privé auprès d'investisseurs européens par construction accélérée d'un livre d'ordres, pour environ 5,5 millions d'euros.



L'opération correspond à l'émission de 10.784.314 actions nouvelles au prix unitaire de 0,51 euro, soit un taux de dilution de 29,5% du capital après opération sur une base non diluée. Le règlement-livraison de la transaction aura lieu le 12 mai.



