NR21 : 20 mai 2020 Compte rendu de l'AGM du 19 05 2020

NR 21

Société en commandite par actions au capital de 1 502 260,48 €

Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS

389.065.152 - RCS PARIS

LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0004166155

Assemblée générale mixte du 19 mai 2020 tenue à huis clos

Compte rendu et résultat du vote des résolutions

Paris, le 20 mai 2020

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de NR21 s'est réunie le Mardi 19 mai 2020 à 8 heures au siège, 8 avenue Delcassé à Paris (75008), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Président d'Altafi 2, Gérant.

Conformément aux communications de la Société et aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales, dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l'assemblée s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Il est rappelé que les avis de réunion et de convocation ont été publiés (avis préalable- avis de convocation) et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur le site internet de la Société (http://www.nr21.eu).

Les actionnaires ont pu participer préalablement à distance, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'assemblée. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Au vu des votes à distance et des pouvoirs reçus, le bureau a constaté que l'ensemble des actionnaires ayant participé à l'assemblée générale représente 1 131 723 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 85 %.

L'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale a été adoptée. L'assemblée a notamment :